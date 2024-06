Lakukan Transformasi Bisnis, Jhonlin Group Luncurkan SAP Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut era digitalisasi, Jhonlin Group perusahaan terbesar industri tambang di Kalimantan Selatan mengambil langkah besar dengan meluncurkan implementasi SAP S/4HANA RISE.

Langkah besar ini dilakukan di enam unit usahanya, PT Jhonlin Baratama, PT Dua Samudera Perkasa, PT Dua Samudera Perkasa, PT Jhonlin Marine Transport, PT Jhonlin Marine Line, dan PT Samudera Timur Mas di Gedung Jhonlin Tower, Batulicin.

“Ada tiga poin penting yang akan dirasakan langsung manfaatnya. Pertama, seluruh unit usaha mining akan terintegrasi dari hulu ke hilir, kedua, efektifitas kerja dari setiap usaha lebih terukur, dan ketiga efisiensi,” kata Direktur Utama Jhonlin Group Ghimoyo, Rabu (26/6/2024).

SAP S/4HANA RISE adalah solusi terbaru yang menggabungkan teknologi SAP S/4HANA RISE dengan kemampuan integrasi dan fleksibilitas SAP Business Technology Platform.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan proses bisnis yang terintegrasi dari awal hingga akhir, mulai dari land administration hingga shipment, tetapi juga memberikan visibilitas real-time atas seluruh operasi.

"Dengan implementasi SAP S/4HANA RISE ini, kami ingin meningkatkan daya saing industri dengan melakukan business transformation menyeluruh melalui implementasi teknologi SAP. Solusi RISE with SAP memungkinkan kami untuk mengelola secara holistik seluruh proses bisnis, dengan visibilitas yang lebih baik dan kontrol yang lebih kuat. Ini bukan hanya investasi dalam efisiensi, tetapi juga dalam kemampuan kami untuk merespons dinamika pasar yang berubah dengan memanfaatkan data real-time dan akurat," kata Ghimoyo.

"Solusi SAP S/4HANA RISE ini memanfaatkan teknologi cloud untuk menyediakan platform yang skalabel dan aman, memungkinkan Jhonlin Group untuk memonitor dan mengelola aktivitas operasional secara baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jhonlin Group Feriyandi menambahkan dengan integrasi yang mendalam antara berbagai solusi SAP, seperti Financial Management, Procurement and Inventory Management, Production Planning, Maintenance, Customer Service, Sales and Distribution, Human Capital Management, dan Payroll, perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan sumber daya perusahaan, meningkatkan efisiensi serta merespons dinamika pasar dengan lebih cepat dan tepat.