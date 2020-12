Lalahuta Bakal Tampil Spesial di Fox’s Candy Studio

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Lalahuta menjanjikan penampilan spesial di Fox’s Candy Studio, menjelang akhir tahun nanti.

Penampilan mereka bisa disaksikan secara gratis di Concert & Stage Zone Fox's Candy Studio: Sparkling City, Sabtu (26/12).

“Akan ada banyak hal-hal spesial yang kami sajikan dalam performance nanti,” kata Quincy Jordan, vokalis Lalahuta, dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/12).

Quincy mengatakan, Lalahuta telah mempersiapkan show concept selaras dengan suasana festive yang dihadirkan oleh FOX’S Candy Studio Virtual Store.

Tahun ini, Fox’s Candy Studio mengusung tema Sparkling City: The First Ever Virtual Winter City Experience in Indonesia.

Dengan tema itu, para pengunjung tidak hanya dapat berbelanja berbagai gift unik dari Permen Fox's, melainkan juga merasakan nuansa akhir tahun layaknya berada di kota-kota bersalju dunia seperti Queenstown, Zermatt, dan Marlow.

Total ada sembilan lagu hits yang akan dibawakan oleh band yang beranggotakan Quincy Jordan, Beno Louloulia, Allain Hizkia, dan Boni Eko.

Beberapa di antaranya Tunggu Apa Lagi, Tak Pernah Salah, Buat Apa Mencoba, hingga Seribu Tahun.