Lantian Juan Sukses Rebut Juara Umum Pada Seri Perdana Trial Game Dirt 2024

jpnn.com, JAKARTA - Lantian Juan sukses meraih Juara Umum pada seri perdana Trial Game Dirt 2024 di Semarang, berkat performa yang spektakuler di lintasan.

Trial Game Dirt 2024 digelar selama dua hari, Jumat (5/7) hingga Sabtu (6/7), dengan empat kelas yang diperlombakan yaitu Free For All (FFA) Open, Campuran Open, Campuran Non Seeded, dan FFA Master.

Gelar Juara Umum diraih Lantian setelah dia berhasil menorehkan akumulasi poin tertinggi pada Heat 1 hingga Heat 4, dari gabungan dua kelas utama yakni FFA Open dan Campuran Open.

“Saya senang bisa memenangkan gelar Juara Umum di seri perdana Trial Game Dirt 2024 di Semarang. Belajar dari pengalaman saat menjalani wet race di Trial Game Dirt 2023 Purwokerto dan Malang, saya berusaha tampil maksimal hingga heat terakhir FFA Open."

"Selisih 5, poin saya dan Ivan Harry cukup kejar-kejaran. Di Heat 4 tadi, Ivan Harry terjatuh sehingga catatan waktunya jadi cukup jauh dengan saya. Beliau menjadi lawan terberat saya di seri perdana tahun ini,” papar Lantian dalam keterangannya, Minggu.

Memiliki jumlah poin yang sama dengan M. Zidane, Bayu Seto Aji yang sempat memimpin pada Heat 1 dan Heat 2 harus puas di posisi kedua dengan catatan best time pada Heat 3 dan Heat 4 yaitu 02:02,402 dengan total poin 45.

Membuntuti di belakangnya, rider asal Yukido Race Team, Rivaldi Julian berada di posisi ketiga dengan total 44 poin.

Di kelas tambahan, FFA Master, Endy Wijanarko unggul atas lawan-lawannya berkat total raihan poin 47 dari Heat 1 dan Heat 2.