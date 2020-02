LaNyalla: Perlu Memperkuat Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti

jpnn.com, JEMBER - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menitipkan kepada civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember untuk memperkuat pendidikan akhlak dan budi pekerti, sebagai salah satu kualifikasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan program nasional menuju SDM Unggul, Indonesia Maju.

Demikian disampaikan LaNyalla saat mengisi Orasi Ilmiah dalam acara pengukuhan Prof. Dr. Drs. H. Abdul Muis Tabrani, MM sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan di Aula IAIN Jember, Senin (10/2/2020) pagi.

“Saya ucapkan selamat kepada Prof. Abdul Muis Tabrani, semoga pengukuhan ini memberi manfaat bagi bangsa dan negara,” sapa LaNyalla.

Dalam orasinya, LaNyalla mengaku tema yang diminta kepada dirinya, yakni SDM Unggul, Indonesia Maju adalah sangat tepat. Mengingat tema tersebut adalah program nasional yang dicanangkan pemerintah saat ini.

“Oleh karena itu, dalam orasi saya kali ini, saya akan mengutip beberapa pokok pikiran Presiden Jokowi dalam mewujudkan program tersebut,” urainya.

Menurutnya, untuk tingkat pendidikan tinggi, kita harus berani mencanangkan target tinggi. Bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi Indonesia harus kompetitif di tingkat regional dan global.

“SDM kita harus kompetitif dalam karakter. Yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif dan entrepreneurship tetapi juga berakhlak dan berbudi luhur,” tandas LaNyalla.

Selain itu, sambungnya, SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan menguasai the emerging skills. Untuk mengisi the emerging jobs, dan inovatif serta mampu membangun the emerging business.