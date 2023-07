Laufey Merilis Bewitched, Lagu Penuh Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Musikus berdarah Islandia-Tionghoa, Laufey, meluncurkan lagu terbaru yang berjudul Bewitched.

Peluncuran single ini juga dilengkapi dengan perilisan sebuah video klip yang dibuat di London dan disutradarai oleh Lewis Cater.

Bewitched merupakan lagu persembahan terbaru yang diambil dari album kedua Laufey yang segera dirilis pada tanggal 8 September 2023 melalui AWAL Recordings.

Dalam lagu terbaru ini, dia menampilkan iringan musik dari Philharmonia Orchestra yang berbasis di London.

Laufey menjelaskan bahwa Bewitched adalah sebuah lagu cinta.

"Aku ingin Philharmonia Orchestra turut serta untuk menggambarkan perasaan ketika kita pertama kali jatuh cinta dengan seseorang dan pikiran-pikiran yang ada di sekeliling kepala kita setelah pulang dari kencan pertama yang berjalan sangat sempurna," kata Laufey, Senin (31/7).

Karya-karya terbaru yang dirilis oleh Laufey sukses mendapatkan banyak perhatian.

Salah satunya, single pertama dari album keduanya, From The Start, yang berhasil mendapatkan 1.5 juta stream per hari di berbagai platform streaming musik.