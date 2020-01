Lemah Gemulai, Chen Yu Fei Pukul Tai Tzu Ying di Final Malaysia Masters 2020

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Tunggal putri Tiongkok Chen Yu Fei membuktikan dirinya pantas menjadi peringkat satu dunia usai menjuarai Malaysia Masters 2020.

Pada ajang pembuka BWF World Tour 2020 itu, Chen juara setelah mengalahkan peringkat dua, Tai Tzu Ying (Taiwan) dua gim langsung 21-17, 21-10, di Axiata Arena Kuala Lumpur, Minggu (12/1) siang WIB.

Chen tampak percaya diri meladeni Tzu Ying yang selama ini identik dengan Ratu Bulu Tangkis. Chen berani mengikuti gaya permainan Tzu Ying, entah itu depan net, reli atau adu smes.

Chen seperti meminta Tzu Ying mengeluarkan semua kemampuannya. Tzu Ying yang kewalahan. Semua pukulan Tzu Ying seperti sudah terbaca sejak awal.

Women's Singles Podium



Winner: Chen Yufei (Kanan)

Runner-Up: Tai Tzu Ying (KIRI)



Congratulations to both of you!#MalaysiaMastersSuper500 pic.twitter.com/EPG9l3BC36 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) January 12, 2020