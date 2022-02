Lepas Hijab, Medina Zein Curhat Suaminya Lukman Azhari Berselingkuh: Hai Loser!

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Medina Zein kembali menjadi perbincangan warganet.

Tak hanya merubah penampilan dengan melepas hijab, Medina juga membawa kabar yang mengejutkan.

Ibu dua anak ini mengatakan suaminya Lukman Azhari sudah berselingkuh dengan wanita lain.

Medina bahkan tak sungkan membeberkan dugaan perselingkuhan tersebut lewat Instagram story miliknya.

“Hai loser. Sebenarnya gue disuruh enggak main sosmed dulu sama keluarga cuma kelakuan lu makin ke bongkar dan gue makin pengin posting semua biar lu makin terkenal dan cita-cita lu jadi anggota DPR kecapai ya, amin @lukmanazhari18,” kata Medina.

Bersamaan dengan unggahan tanpa hijabnya, Medina juga menuliskan caption jika dirinya melepaskan orang yang dia cintai.

Keterangan itu diduga tertuju untuk sang suami.

“The hardest part of loving someone is knowing when to let go and knowing when to say good bye (Bagian paling berat dari mencintai seseorang adalah mengetahui kapan harus mengucapkan selamat tinggal)," tulis Medina.(chi/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi: