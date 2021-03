Lestari Moerdijat Mendukung Pemerintah Menyuarakan Kepentingan Perempuan kepada Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendukung langkah pemerintah menyuarakan desakan kepada dunia agar perempuan diberi kesempatan penuh pada pengambilan keputusan dalam kehidupan publik.

"Dorongan agar warga dunia memberi kesempatan kepada perempuan untuk berperan penuh dalam pengambilan keputusan publik, merupakan langkah strategis untuk terus meningkatkan peran perempuan Indonesia di ranah publik," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/3).

Rerie menanggapi pidato Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, selaku ketua Delegasi RI pada sesi pernyataan umum (general statement) dalam rangkaian sesi Ke-65 Komisi Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW) Tahun 2021 di Markas Besar PBB, New York, Selasa (23/3).

Baca Juga: Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik Harus Konsisten Dilakukan Lewat Kolaborasi

Menteri Bintang mengatakan perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak pandemi secara global.

Menurutnya, kondisi itu menghambat pencapaian dalam beberapa dekade terakhir.

Karena itu, kata Bintang, isu partisipasi penuh dan pengambilan keputusan perempuan dalam ranah publik, penghapusan kekerasan mencapai kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan, harus terus diwujudkan.

Rerie sapaan akrab Lestari menilai sikap tegas Menteri Bintang itu menjadi pendorong semangat terhadap perjuangan yang sama yang terus diperjuangkan para perempuan di tanah air.

Bagi pemerintah Indonesia, ujar Rerie, pernyataan ini tentu merupakan janji kepada warga dunia termasuk para perempuan Indonesia yang harus diwujudkan.