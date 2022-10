Lesti Kejora Tampil di Konser Betrand Peto, Dewi Perssik Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik mengomentari kemunculan Lesti Kejora di konser Betrand Peto.

Menurut pelantun Hikayat Cinta ini, kembalinya Lesti ke dunia musik setelah cedera pada kerongkongannya sesuatu yang ajaib.

Adapun Lesti Kejora sempat dirawat di rumah sakit setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Istri Rizky Billar ini disebut sempat mengalami cedera pada lehernya. Dari hasil visum, leher Lesti Kejora bergeser.

"Dia sekarang sudah ada abrakadabra yang katanya tenggorokannya geser," kata Dewi Perssik dikutip dari kanal Intens Investigasi di YouTube, Minggu (23/10).

Meski demikian, Dewi bersyukur melihat Lesti Kejora sudah bisa tampil kembali di panggung musik.

"Alhamdulillah," tutur mantan istri Saipul Jamil ini.

Sebelumnya, Lesti Kejora tampil dalam konser Betrand Peto bertajuk It's My First di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (22/10).