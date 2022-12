Lesti Kejora: Terima Kasih Semua yang Masih Selalu...

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Lesti Kejora meraih penghargaan Indonesian Music Awards (IMA) 2022 pada Kamis (8/12) malam.

Tidak hanya satu, dia mendapat dua piala dalam ajang penghargaan tertersebut.

Istri Rizky Billar itu menjadi peraih kategori Female Singer of The Year, dan Social Media Artist of The Year.

Atas prestasi tersebut, Lesti Kejora pun mengucap syukur kepada sang pencipta.

"Masyaallah tabarakallah. Terima kasih Allah SWT," ungkap Lesti Kejora melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (9/12).

Pelantun Bismillah Cinta itu kemudian mengucap terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya.

Baca Juga: Rizky Billar Akhirnya Merespons Tantangan Tanding Tinju dari Jefri Nichol

Lesti Kejora mengapresiasi orang-orang yang selalu memberi semangat untuk dirinya.

"Terima kasih semua yang masih selalu mendukung, suami, anak, keluarga, lestilovers, leslarlovers," tambah Lesti Kejora.