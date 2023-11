Lewat Inspiring Talk With Human Capital Jasa Raharja, Mantan Atlet Taekwondo Berbagi Kisah Perjuangan

jpnn.com - Mantan atlet taekwondo Dirc Richard Talumewo membagikan kisah perjuangannya lewat acara bertajuk Inspiring Talk: Success Story of The Former 1992 Olympic Champion. Dalam acara tersebut, juara kelas terbang era 90-an itu memberikan motivasi bagaimana menjadi atlet yang membanggakan Merah Putih. Dengan pengalaman meraih perak Olimpiade Barcelona 1992, Richard Talumewo membagikan ilmu yang didapatnya selama menjadi atlet. "Untuk bisa berprestasi tentu harus cinta terlebih dahulu senang dengan olahraga tersebut. Sesudah itu, prestasi bisa mengikuti." "Terbukti di Olimpiade Barcelona 1992, saya bisa menggapai prestasi di kancah internasional," ungkap pria kelahiran 25 September 1969 itu, lewat daring Kamis (16/11/2023). Dari dunia atlet, alumni UGM itu mengaku banyak mendapat pengalaman yang membuatnya bisa menjalani kehidupan di masyarakat dengan baik. Menurut Richard, menjadi atlet merupakan pilihan karena banyak pengorbanan yang dilakukan. Untuk itu, penting membuat rencana ke depan agar bisa mendapat tujuan yang diinginkan, baik di dunia atlet maupun keseharian.