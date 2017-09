Liam Payne Rilis Lagu Kesukaan Pacar

jpnn.com - Liam Payne akan segera merilis single terbarunya berjudul Bedroom Floor. Lagu itu semakin memantapkan kariernya sebagai penyanyi solo.

Liam Payne memang memutuskan bersolo karier usai One Direction hiatus. Dia mengikuti langkah serupa yang dilakukan Niall Horan dan Harry Styles tahun ini.

Bedroom Floor bakal dirilis secara digital pada 20 Oktober 2017 nanti. Liam Payne mengonfirmasi jadwal tersebut melalui Twitter pribadinya.

"Yep! My new single #BedroomFloor comes out on the 20th October!," tulis Liam Payne.

Berbicara kepada Radio 1 tentang lagunya, Liam Payne mengaku sangat menyukai single kedua ini. Apalagi pacarnya, Cheryl Cole juga memberi respons sangat luar biasa.

"Kami berdua menyukai lagu itu, dan ini adalah kesukaannya sejak awal," ujarnya

Semester pertana tahun ini, Liam Payne menjadi berita utama setelah menyampaikan niat solo karier. Setelah itu dia juga memberi penilaian pada Horan dan Harri Styles. (ded/JPC)

Sumber : Jawapos.com