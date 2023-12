Libatkan 9 Penyanyi, Andi Rianto Gelar The Sound Of Colors II Malam Ini

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Andi Rianto menggelar konser bertajuk The Sound Of Colors II di Istora Senayan, Jakarta pada hari ini, Minggu (3/12).

Sebelumnya, konduktor sekaligus komposer itu sukses mengadakan konser The Sound of Colors pertama di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), pada 14 Maret 2004.

Konser tersebut menjadi ajang perkenalan Magenta Orchestra yang dipimpin Andi Rianto ke industri musik Indonesia.

Baca Juga: Ini Daftar Harga Tiket Konser Andi Rianto The Sound Of Colors II

"Butuh waktu lama hingga akhirnya bikin konser ini, dahulu jadi momen lahirnya Magenta Orchestra. Perbedaanya dengan gelaran pertama adalah para bintang tamu, materi lagu lagu dan aransemen yang lebih dewasa. Tentu saja konser ini akan lebih megah, lebih menghibur dan lebih menampilkan berbagai genre musik," kata Andi Rianto di Plaza Indonesia, Jakarta, baru-baru ini.

Demi menyelenggarakan konser The Sound Of Colors II, Andi Rianto menggandeng A Team Production selaku promotor.

Sejumlah nama terlibat yakni Inet Leimena (Show Director), Taba Sancabachtiar (Art Director), Dian Parmantia, Harry Wibawa, Poppy Hanadhy, Nicholas Andries (Producer) dan Sumber Ria (Sound System).

"Kami ingin memberikan yang terbaik," ucap pianis kondang tersebut.

Konser The Sound Of Colors II akan didukung oleh 83 musisi orchestra, 40 The Sound of Colors Choir, serta menampilkan 9 penyanyi kebanggaan Indonesia.