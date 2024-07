Libatkan Javier Parisi, RPM Rilis Ulang Lagu The Mercy's dan Koes Plus

jpnn.com, JAKARTA - Musik merupakan salah satu karya seni yang akan terus hidup di setiap masa, selama terus didengarkan dan dinikmati oleh masyarakat.

Hal tersebut yang memotivasi Octav Panggabean, CEO Royal Prima Musikindo (RPM), untuk melakukan kolaborasi dengan Javier Parisi, the John Lennon Impersonator.

Dia memiliki visi untuk memperdengarkan karya musisi dan pencipta lagu Indonesia ke telinga masyarakat dunia.

"Kami bertekad untuk membawa karya-karya legendaris musisi dan dan pencipta lagu Indonesia ke seluruh dunia, dengan dinyanyikan kembali oleh musisi internasional," kata Octav Panggabean, Senin (8/7).

Misi yang disampaikan Octav Panggabean dimulai bersama Javier Parisi, the John Lennon Impersonator.

Kolaborasi itu menjadi langkah awal untuk lagu dan musik Indonesia legendaris bisa didengarkan oleh penikmat musik di seluruh dunia.

Javier Parisi merekam dan membawakan lagu-lagu legendaris karya musisi dan pencipta lagu Indonesia.

Beberapa di antaranya yakni lagu Why Do You Love Me milik Koes Plus, karya The Mercy's berjudul Love, hingga lagu ciptaan Vega Antares dan Bilal Indrajaya.