Lihat Aksi Terbaik di Final Hong Kong Open 2019, 122 Pukulan Untuk 1 Poin

jpnn.com, HONG KONG - Indonesia gagal meraih satu pun gelar di Hong Kong Open 2019. Dua finalis berbendera Merah Putih, ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan serta tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting, kalah dalam laga final di Hong Kong Coliseum, Minggu (17/11) malam WIB.

Ahsan/Hendra alias Daddies harus mengakui ketangguhan wakil Korea Selatan Choi Solgyu/Seo Seung Jae 21-13, 13-21, 12-21.

Sementara Ginting takluk dari pemain tuan rumah Lee Cheuk Yiu 21-16, 10-21, 20-22.

Tiongkok meraih dua gelar di turnamen level Super 500 ini yakni dari tunggal putri dan ganda putri. Korea kebagian satu, Jepang satu dan tuan rumah juga satu.

Play of the Day | 122 shots in a single rally pushed the players to the absolute limit ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/NWtTqBMylF — BWF (@bwfmedia) November 18, 2019