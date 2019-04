Lihat Cara Jojo Mematikan Kento Momota di Malaysia Open 2019

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Jonatan Christie berhasil memulangkan pemain nomor satu dunia Kento Momota (Jepang) di babak 16 Besar Malaysia Open 2019. Dalam pertandingan di Axiata Arena Kuala Lumpur, Kamis (4/4) sore WIB, Jonatan menang usai bermain selama 46 menit, dengan skor 22-20, 21-15.

Kemenangan ini menjadi yang pertama kali buat Jojo, panggilan Jonatan. Sebelumnya dua kali berhadapan, Jojo selalu kalah dari Momota. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Hong Kong Open 2018.

“Momota pemain terbaik saat ini. Dia juara All England, nomor satu dunia, tidak mudah untuk dia melawati fase tersebut. Namun, posisi saya lebih diuntungkan karena bermain dengan nothing to lose. Sementara Momota bermain sebaliknya. Kesempatan itu yang saya ambil, Puji Tuhan hari ini saya bermain dan menerapkan pola dengan cukup baik,” kata Jojo seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Highlights | ???????? Kento Momota suffers shock defeat to ???????? Jonatan Christie and bounces out of the tournament! ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/94qIyoWCb3 — BWF (@bwfmedia) April 4, 2019

Jonatan berhasil melewati game pertama dengan baik. Dia unggul 10-4 dan 16-14. Pada poin-poin akhir, posisi sempat berbalik menjadi 16-18. Pertandingan berlangsung menegangkan ketika Momota menyentuh game poin lebih dulu. Skor 19-20 untuk Jonatan. Beruntung akhirnya, Jonatan berhasil merebut tiga poin berurutan untuk menandai kemenangannya game pertama.