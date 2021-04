Lihat Cuplikan Saat Quartararo Mencatat Waktu Paling Kencang di Kualifikasi MotoGP Portugal

jpnn.com, PORTIMAO - Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tak merasa aman dari ancaman para rivalnya meski start pertama pada balapan MotoGP Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao, Minggu (18/4) mulai pukul 19.00 WIB.

Rider Prancis itu mencetak waktu terbaik 1:38,862 pada kualifikasi, Sabtu (17/4) malam WIB, untuk pole position ke-11 sepanjang kariernya.

Quartararo awalnya sempat berada di posisi kedua, tetapi catatan waktu Francesco Bagnaia dibatalkan karena bendera kuning buntut kecelakaan pembalap tuan rumah Miguel Oliveira berkibar saat Bagnaia mengukir waktu terbaiknya.

Catatan waktu Quartararo sekaligus menjadi rekor baru di Portimao.

Sit on board with @FabioQ20 as he breaks the lap record to get pole position ????



