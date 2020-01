Lihat Detik-Detik Jojo Kandas di Perempat Final Indonesia Masters 2020

jpnn.com, JAKARTA - Jonatan Christie a.k.a Jojo gagal mewujudkan impiannya untuk meraih gelar juara Indonesia Masters 2020 Super 500 setelah kalah dari wakil Denmark Anders Antonsen di perempat final.

Jojo kalah dalam rubber game 14-21, 21-10, 12-21 di Istora Senayan Jakarta, Jumat (17/1) malam.

"Tadi mainnya kurang puas karena tidak bisa mengatasi kondisi di lapangan, anginnya berbeda dengan yang kemarin. Selain itu Anders tidak bisa saya bawa masuk ke strategi yang sudah saya siapkan," kata Jojo seperti dilansir Antara.

Jojo mengakui Antonsen sulit ditaklukan karena punya strategi permainan cepat. Sementara Jojo ingin membawa si juara bertahan Indonesia Masters itu dalam permainan reli panjang sebelum menyerang untuk mencetak angka.

Highlights | A penetrating display from ???????? Anders Antonsen as he denies Jonatan Christie from progressing on home soil ????#HSBCBWFbadminton #IndonesiaMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/wgBokNqQq3 — BWF (@bwfmedia) January 17, 2020