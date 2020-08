Lihat Gol Ajaib Messi yang Ikut Mengantar Barcelona ke 8 Besar

jpnn.com, BARCELONA - Barcelona memastikan tiket perempat final Liga Champions setelah menundukkan Napoli dengan skor 3-1 dalam leg kedua 16 besar Liga Champions di Camp Nou, Minggu (9/8).

Kemenangan itu membuat Barca mengantungi keunggulan agregat 4-2, dan selanjutnya akan berhadapan dengan wakil Jerman Bayern Muenchen di perempat final.

Keempat gol dari kedua tim tercipta pada babak pertama.

Gol bek Clement Lenglet (10') membawa tuan rumah memimpin, kemudian gol ajaib Lionel Messi (23') dan penalti Luis Suarez (45+1) menambah keunggulan Blaugrana.

If you still argue that a certain goal machine is better than this football machine and genius, you are entitled to your opinion but I can never rate you intellectually. Messi is the G.O.A.T #BarcaNapoli pic.twitter.com/T29l1WeTf1 — The Reformers (@PJAY_Speaks) August 8, 2020