Varane Sial, Manchester City Tembus Perempat Final

jpnn.com, MANCHESTER - Raphael Varane mungkin tak bisa melupakan laga tandang Real Madrid ke markas Manchester City, di Etihad Stadium, Sabtu (8/8) dini hari WIB.

Gara-gara dua blunder bek asal Prancis itu, Real Madrid kebobolan dua gol dan takluk 1-2 dari City pada leg kedua 16 Besar Liga Champions.

Kesialan pertama terjadi saat laga baru berusia sembilan menit.

Varane gagal mengamankan bola dari gangguan Gabriel Jesus.

2 - Raphael Varane is the first Real Madrid player to commit two errors leading to goal in a single #UCL game since at least 2007/2008 season. Lethal@ChampionsLeague pic.twitter.com/eDcxCU30Fv — OptaJose (@OptaJose) August 7, 2020