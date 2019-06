Lihat Gol Alexis Sanchez yang Membuat Chile Lolos ke Perempat Final Copa America 2019

jpnn.com, SALVADOR - Alexis Sanchez menentukan kemenangan Chile atas Ekuador di matchday kedua Grup C Copa America 2019 di Arena Fonte Nova, Salvador, Minggu (22/6) pagi WIB.

Pemain yang gagal bersinar di Manchester United musim kemarin tersebut, mencetak gol kedua Chile yang membuat si juara bertahan itu menang 2-1. Hasil yang membuat La Roja (julukan timnas Chile) lolos ke perempat final. Di laga terakhir Selasa (25/6), Alexis cs tinggal menentukan status juara grup melawan Uruguay.

Alexis Sanchez has scored 2 goals in 2 Copa America matches - which has equalled the total number of goals he scored for United last season. pic.twitter.com/zMjv3W1BCd — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) June 22, 2019