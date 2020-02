Lihat Gol Fantastis Fabian Ruiz yang Mengantar Napoli Menang dari Inter Milan

jpnn.com, MILAN - Napoli memetik kemenangan di leg pertama semifinal Coppa Italia. Bertandang ke kandang Inter Milan di Giuseppe Meazza, Kamis (13/2) dini hari WIB, Napoli menang berkat satu-satunya gol yang dicetak oleh gelandang Spanyol Fabian Ruiz.

Ruiz melepaskan tendangan melengkung dengan kaki kirinya untuk melewati penjaga gawang Inter Daniele Padelli pada menit ke-57 setelah bermanuver satu-dua dengan bek kanan Giovanni Di Lorenzo.

Inter kehabisan energi setelah kemenangan spektakuler 4-2 Minggu pekan lalu melawan musuh bebuyutan satu kota AC Milan dalam derbi liga, sebaliknya Napoli mendominasi lapangan tengah pada babak pertama.

Dries Mertens melepaskan tendangan sentuhan pertama yang melenceng dari gawang pada menit ke-16, sementara tim tamu hampir menciptakan gol menjelang jeda ketika Padelli mementahkan upaya Piotr Zielinski.

Fabian Ruiz take a bow son what a way to give Napoli the lead over Inter pic.twitter.com/XkNrn9H8wa — Reagan Tinka ???? (@EasyMoneySnipa6) February 12, 2020