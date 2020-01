Lihat Jadwal Final Thailand Masters 2020 dan Cuplikan Penampilan Hafiz/Gloria

jpnn.com, BANGKOK - Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja akan melakoni laga final Thailand Masters 2020 melawan ganda campuran Inggris Marcus Ellis/Lauren Smith, di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Minggu (26/1) siang WIB.

Pertemuan nanti merupakan yang kedua kali buat mereka. Sebelumnya di Japan Open 2019, mereka pernah berhadapan, dengan kemenangan Hafiz/Gloria 21-23, 21-13, 21-13.

“Besok (hari ini) siap capek lagi. Karena sebelumnya ketemu di Jepang juga ramai. Hampir-hampir (kalah) juga. Selain siap capek, harus siap juga fokusnya. Jaga kondisi aja pokoknya,” kata Gloria seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

“Yang penting jaga konsentrasinya jangan sampai goyang saja. Karena kalau sudah pegang konsentrasi dari awal tuh, bisa lihat bola ke mana saja. Kalau misalkan rada goyang, rasanya baru mukul eh bolanya sudah lewat lagi. Yang penting harus fokus, supaya bisa enak dan banyak menyerang,” tutur Hafiz menambahkan.

Highlights | Faizal and Widjaja ???????? secure their spot in tomorrow's mixed doubles final of the PRINCESS SIRIVANNAVARI Thailand Masters 2020 ????#HSBCBWFbadminton #ThailandMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/X2kneh2q5P — BWF (@bwfmedia) January 25, 2020