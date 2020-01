Hafiz/Gloria Punya Kabar Gembira dari Thailand Masters 2020

jpnn.com, BANGKOK - Ganda campuran Indonesia Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja lolos ke final Thailand Masters 2020 Super 300.

Hafiz/Gloria memastikan tiket laga puncak setelah menaklukkan pasangan Malaysia Tan Kian Meng/Lai Pei Jing di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Sabtu (25/1) sore WIB.

Peringkat delapan dunia itu menang 21-19, 21-23, 21-17 atas ganda Negeri Jiran ranking sebelas dunia tersebut.

Haifz/Gloria butuh waktu 70 menit (statistik BWF) untuk membukukan kemenangan ketiga dari empat pertemuan dengan Tan/Lai.

First FINAL in 23 tournaments for Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja YESSSS!!!



Ayo juara besok!



Besok vs Marcus Ellis/Lauren Smith#ThailandMastersSuper300 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) January 25, 2020