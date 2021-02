Lihat Klasemen Serie A Usai Inter Milan Mengamuk di San Siro

jpnn.com, MILAN - Inter Milan membuat AC Milan hancur lebur di pekan ke-23 Serie A.

Inter yang bertindak sebagai tamu di San Siro, Minggu (21/2) malam WIB, mengamuk dan menang telak 3-0.

Nerazzurri membuka keunggulan melalui gol Lautaro Martinez pada menit kelima, kemudian menambah pundi-pundi golnya pada babak kedua berkat gol kedua Martinez pada menit ke-57 dan gol Romelu Lukaku pada menit ke-66.

Inter kini memiliki koleksi 53 poin sebagai pemuncak klasemen, unggul empat poin atas Milan yang berada di posisi kedua dengan 49 poin.

57 - Inter have scored 57 league goals in the opening 23 seasonal games: they had more only in 1949/50 and in 1950/51. Resolute.#MilanInter #DerbyMilano pic.twitter.com/jCmmpT1LMI — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 21, 2021