Hasil Laga Pekan ke-25 dan Klasemen Premier League: Makin Kelihatan Kandidat Juara

jpnn.com, LONDON - Manchester City makin kukuh di puncak klasemen Premier League usai menang tipis 1-0 dari Arsenal di Emirates Stadium, Senin (22/2) dini hari WIB.

Kemenangan di pekan ke-25 itu membuat City unggul sepuluh poin dari pesaing terdekat.

Hasil itu juga membuat tim asuhan Pep Guardiola mengukir kemenangan beruntun ke-18 di Premier League.

City yang belum pernah kehilangan poin sejak 15 Desember silam, terlihat percaya diri bertandang ke markas Arsenal.

11 - Manchester City have equalled the record for consecutive away wins by an English top-flight team across all competitions (11), which was previously set by Pep Guardiola’s side between May and November 2017. Domination. pic.twitter.com/2X4sMDqL0O — OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2021