Lihat Nih, Atlet Jujitsu Bakamla RI Tampil Memukau

jpnn.com, JAKARTA - Para atlet Ju-Jit Su Bakamla RI berhasil tampil memukau di hadapan puluhan awak media yang tengah hadir pada acara olahraga bersama Kepala beserta seluruh personel Bakamla RI di lapangan Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/19).

Para Kesatria Bakamla RI tersebut memperagakan gerakan teknik self defense yaitu gerakan menipu atau meneruskan tenaga lawan itu sendiri, sehingga lawan terpelanting dengan tenaga yang dimilikinya sendiri, teknik kataguruma atau teknik bantingan bahu, teknik pertahanan, teknik take down double leg, teknik kuncian flying armbar dan teknik bantingan haregoshi.

Bakamla RI menerapkan bela diri Jujitsu bagi seluruh personel sebagai bentuk pembinaan fisik dalam ketrampilan bela diri agar terbentuk karakter dan postur yang kukuh dan kuat sebagai paramiliter guna menunjang tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan Yuridiksi Indonesia, sekaligus dapat sebagai komponen cadangan dalam mendukung TNI dimasa perang.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan media gathering yang dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R., bersama para jurnalis baik media online, cetak dan televisi.

Laksdya Taufiq mengatakan kegiatan media gathering diselenggarakan untuk menjalin silaturahmi dengan para awak media, sekaligus diharapkan awak media dapat menyediakan informasi berita tentang Bakamla RI yang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap Bakamla RI.

Selain demontrasi Jujitsu, kegiatan media gathering juga diisi dengan olah raga bersama yang diikuti seluruh personel Bakamla RI yang berdinas di Jakarta.(fri/jpnn)