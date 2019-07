Lihat! Paul Pogba Cetak Gol Brilian saat Latihan Untuk Persiapan Man Utd vs Perth Glory

jpnn.com, PERTH - Gelandang Manchester United Paul Pogba membuktikan diri sebagai seorang profesional. Meski rumor kepindahannya dari MU makin kencang, Pogba tetap tampil serius melakoni latihan Setan Merah di Perth, Australia.

Dalam sebuah mini-match di Stadion WACA Perth, Kamis (11/7) kemarin, Pogba mencetak gol yang membuat fan MU di sana heboh. Man Utd berada di Perth dalam rangka tur pramusim dan akan melakoni laga uji coba pertama melawan Perth Glory, Sabtu (13/7).

Pogba with a very sweet goal in the mini game and the fans sure loved it ???? #MUTOUR pic.twitter.com/fZgmK5xny7 — Joshua Thomas (@Joshua_Thomas97) July 11, 2019