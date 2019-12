Lihat! Ronaldo Terbang Untuk Mencetak Gol Kemenangan Juventus Atas Sampdoria

jpnn.com, GENOA - Juru taktik Juventus Maurizio Sarri mengagumi kemampuan Cristiano Ronaldo melayang di udara untuk mencetak gol penentu kemenangan Bianconerri di markas Sampdoria, Kamis (19/12) dini hari WIB.

Paulo Dybala membawa Juventus memimpin terlebih dahulu, sebelum gol yang dicetak Gianluca Caprari membuat kedudukan imbang. Ronaldo kemudian memenangi duel udara untuk menanduk umpan silang Alex Sandro yang berujung gol kemenangan sebelum turun minum.

"Ronaldo melayang di udara untuk waktu yang tak terhingga," kata Sarri seperti dilansir laman resmi Juventus.

"Tentu saja, jika kami bertahan dengan skor 2-1 dan tidak menuntaskan permainan, apa pun bisa terjadi, tetapi saya melihat tim berada dalam kondisi yang bagus," tambahnya.

This is one of the craziest videos you'll watch this season. Cristiano Ronaldo's header against Sampadoria in slow motion. Holy shit! ?????? pic.twitter.com/JUoTEGnw14 — World Cup (@FlFAWC2018) December 19, 2019