Lihat Saat Pertama Thomas Tuchel Melatih Chelsea

jpnn.com, LONDON - Chelsea resmi mengumumkan nama Thomas Tuchel sebagai manajer baru, Rabu (27/1) dini hari WIB setelah memecat Frank Lampard sehari sebelumnya.

Tuchel diberi kontrak kerja berdurasi 18 bulan disertai opsi perpanjangan yang berada di tangan Chelsea.

"Saya berterima kasih kepada Chelsea atas kepercayaan mereka terhadap saya dan staf," kata Tuchel dikutip dari laman resmi Chelsea.

"Saya menghormati pekerjaan dan warisan Frank Lampard di Chelsea. Secara bersamaan, saya tak sabar untuk segera bertemu anggota tim dan bersaing di liga sepak bola paling menarik ini," imbuhnya.

???? Our cameras on Thomas Tuchel's first training session as Chelsea boss! #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021