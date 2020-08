Lihat, Vinales Menjatuhkan Diri saat Kecepatan Motornya 200 Kilometer per Jam

jpnn.com, SPIELBERG - Pembalap pabrikan Yamaha Maverick Vinales menjelaskan bahwa masalah rem telah memaksanya menjatuhkan diri dari motor Yamaha M1 ketika melaju di atas kecepatan 200 km/jam di MotoGP Styria, Minggu (23/8) malam WIB.

Setelah menggelincirkan dirinya di trek, pembalap tim Monster Energy Yamaha itu mampu berdiri kembali, menyaksikan motornya meluncur kencang menabrak pagar pembatas di Tikungan 1 dan terbakar seketika.

Insiden di lap ke-16 itu menyebabkan bendera merah dikibarkan dan balapan harus start ulang.

"Aku kehilangan remku mulai dari lap ke-4 dan seterusnya," kata Vinales seperti dikutip laman resmi tim.

A race that came to a very abrupt end! ????



Thankfully @mvkoficial12 was able to walk away from this scary get off unscathed! ????#AustrianGP ???? pic.twitter.com/NbU63tHZSv — MotoGP™???? (@MotoGP) August 23, 2020