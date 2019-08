Lin Dan Tumbang di Babak Kedua Kejuaraan Dunia BWF 2019

jpnn.com, BASEL - Pemilik gelar lima kali juara dunia Lin Dan tumbang di babak kedua BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia BWF 2019.

Pada pertandingan di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Selasa (20/8) sore WIB, Lin Dan takluk dari tunggal putra India Prannoy HS rubber game 11-21, 21-13, 7-21 dalam laga berdurasi 62 menit (statistik BWF).

Highlights | Prannoy ???????? ends Lin Dan's ???????? journey at World Championships and advances to the Round of 16 ????



Follow LIVE: https://t.co/xsJABEAYxB#TOTALBWFWC2019 #Basel2019 pic.twitter.com/K0cWXd4rjy — BWF (@bwfmedia) August 20, 2019