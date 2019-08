Chen Long Butuh 58 Menit Tembus Babak Kedua BWC 2019

jpnn.com, BASEL - Juara dunia 2014 dan 2015 Chen Long mulus ke babak kedua (32 Besar) BWF World Championships atau BWC 2019.

Pada laga babak pertama di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Senin (19/8) sore WIB, peringkat lima dunia asal Tiongkok itu mengalahkan tunggal putra Rusia Vladimir Malkov 21-14, 21-17 dalam waktu 58 menit (statistik BWF).

Vladimir Malkov with brilliant skills versus Chen Long. Is he back into the game? ????



Follow LIVE: https://t.co/Hk8ZfY7dpn#TOTALBWFWC2019 #Basel2019 pic.twitter.com/OqgR6ksav7 — BWF (@bwfmedia) August 19, 2019