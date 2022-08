Link Streaming IBL Playoff 2022: Duel Sarat Gengsi Tersaji di Babak 8 Besar

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi IBL 2022 kembali bergulir dengan telah masuk babak playoff yang digelar di GOR C-Tra Arena, Bandung.

Delapan tim terbaik di babak reguler season memperebutkan empat tiket berlaga ke babak semifinal.

Turnamen yang digelar dalam sistem best of three series itu dipastikan akan membuat jantung penggemar basket Tanah Air berdebar kencang mengingat tensi pertandingan jauh lebih ketat.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com.

Berikut ini link pertandingan IBL Playoff 2022 yang akan bergulir mulai Sabtu (13/8/2022) siang mulai pukul 12.00 WIB.https://www.vidio.com/live/9456-ibl-tokopedia-2022

Pertandingan babak playoff akan dibuka dengan laga Satria Muda Pertamina melawan Amartha Hangtuah.

Tim yang bermarkas di Kelapa Gading itu berusaha melewati Amartha yang musim ini kembali berlaga di babak playoff sejak terakhir pada edisi 2016.

Tim asuhan Youbel Sondakh tentu tidak ingin memberikan kesempatan Amartha melangkah jauh mengingat status mereka di IBL musim ini ialah juara bertahan.