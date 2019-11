Lintasarta Raih Penghargaan Best IT dan Data Tech Governance

jpnn.com, JAKARTA - Lintasarta kembali meraih prestasi dalam ajang Data Technology Governance, AI and Analytics Summit & Awards 2019 yang diselenggarakan pada 6 November 2019 di Jakarta Convention Center (JCC).

Lintasarta mendapatkan dua penghargaan “Best IT & Data Tech Governance” untuk layanan Cloud dan Data Center. Penghargaan tersebut diterima langsung Corporate Secretary General Manager Lintasarta, Ade Kurniawan, dan Marketing General Manager Lintasarta, Bayu Adi Pramono.

“Data Center Lintasarta dibangun berdasarkan standar dan sertifikasi internasional. Begitu juga untuk sistem keamanan Cloud Services yang terus diperkuat. Hal ini sebagai bentuk keseriusan Lintasarta dalam mengembangkan bisnis dan layanan sebagai ICT solution company” ungkap Bayu usai menerima penghargaan.

Menurutnya, dua penghargaan ini menjadi bukti keandalan Lintasarta sebagai total ICT Solution, khususnya layanan Data Center dan Cloud services yang memliki standar kualitas layanan yang prima.

“Penghargaan dalam kategori Best IT, Data Tech & AI Governance ini diraih didasarkan atas keberhasilan Lintasarta sebagai penyedia beragam produk solusi yang menerapkan teknologi perlindungan data pengguna untuk layanan Data Center dan Cloud,” ungkapnya.

Layanan Data Center Lintasarta memberikan kenyamanan dan keamanan dengan fitur Data Recovery Center (DRC) bagi perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya serta memudahkan dalam menentukan strategi deployment yang paling optimal.

Solusi end to end juga diberikan mulai dari colocation, design & build data center, dan managed operation data center yang didukung oleh tenaga ahli tersertifikasi.

Lintasarta sebagai provider local Cloud di Indonesia turut mendukung industri nasional bertransformasi digital dengan layanan Lintasarta Cloud Total Solution mulai dari Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS).