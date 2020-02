Lionel Messi Cetak 4 Gol, Barcelona Gusur Real Madrid

jpnn.com, BARCELONA - Superstar Barcelona Lionel Messi memborong empat gol saat timnya menang 5-0 dari Eibar pada pekan ke-25 La Liga di Camp Nou, Sabtu (22/2) malam WIB.

Satu gol lainnya dicetak oleh Arthur Melo yang tidak lepas dari kontribusi rekrutan baru Barcelona Martin Braithwaite.

Kemenangan itu mengangkat Barcelona ke puncak klasemen dengan koleksi 55 poin dan kukuh, lantaran pada Minggu (23/2) dini hari WIB, Real Madrid kalah 0-1 di markas Levante.

Eibar awalnya sempat mengira berhasil mencuri keunggulan saat laga baru berjalan lima menit melalui sundulan Sergi Enrich, tetapi gol itu dianulir karena ia terjebak offside ketika Cote mengirimkan umpan silang.

4 - Eibar are the only team that Barcelona’s Lionel Messi has scored four goals in two different games in all competitions. Poker@FCBarcelona #Barcelona #Messi pic.twitter.com/B6crE0Labk — OptaJose (@OptaJose) February 22, 2020