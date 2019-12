Lisa Blackpink Jadi Orang Paling Populer Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Member Blackpink, Lisa Manoban dinobatkan sebagai 'Orang Paling Populer Tahun Ini' (The Most Popular Person of the Year) oleh salah satu agensi kreatif daring terbesar Thailand, The Standard, pada Kamis (19/12).

Pihak The Standard mengungkapkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada orang yang paling dicintai oleh orang-orang Thailand secara nasional. Lisa Blackpink memperoleh lebih dari tiga juta suara melalui sistem voting.

Merka memuji eksistensi Lisa yang kuat sebagai penyanyi, model, dan influencer sepanjang tahun 2019.

"(Lisa) terus menjadi fenomena. Dia memulai tahun ini dengan comeback 'Kill This Love', dan dia telah terdaftar sebagai salah satu ikon mode paling berpengaruh di dunia," tulis agensi tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Koreaboo, Jumat (20/12).

The Standard mengakui pencapaian Lisa untuk tur empat benua bersama Blackpink, menjadi inspirasi merek mewah Celine, tampil di festival musik bergengsi Coachella, dan memenangkan tiga penghargaan di E! People’s Choice Awards.

Penghargaan lain yang telah dikumpulkan Lisa pada 2019 termasuk “Most Influential Fashion Icon” versi Lyst, “Asia’s Most Beautiful Woman” versi Starmometer dan “Most Beautiful Faces” versi TC Candl. (ant/jpnn)