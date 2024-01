Live Streaming 16 Besar Piala Asia 2023 Irak Vs Jordan: Data dan Fakta

jpnn.com - DOHA - Laga ketiga 16 Besar Piala Asia 2023 bakal hadir di Khalifa International Stadium, Doha, Senin (29/1) malam WIB, mempertemukan Irak vs Jordan.

Kick off dijadwalkan mulai pukul 18.30 WIB

Irak adalah tim yang sedang dalam performa terbaik.

Tak terkalahkan di penyisihan Grup D, yakni 3-1 vs Indonesia, 2-1 vs Jepang, dan 3-2 vs Vietnam.

Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak, tak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir versus Jordan; menang dua kali, tiga kali imbang, dan menang 1-0 pada satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya di Piala Asia (penyisihan grup pada 2015).

Irak telah memenangi tiga pertandingan terakhir berturut-turut di Piala Asia, yang merupakan rekor kemenangan terpanjang mereka di turnamen.

Namun, Irak tidak pernah menang dalam lima pertandingan di fase gugur Piala Asia sejak mengalahkan Arab Saudi 1-0 di final edisi 2007.

Irak punya penyerang bernama Aymen Hussein, yang telah mencetak lima gol di Piala Asia 2023, dua gol lebih banyak dari pemain lain di daftar top skor. Itu adalah gol terbanyak yang dicetak pemain Irak dalam satu edisi Piala Asia.