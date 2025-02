Live Streaming Arema FC Vs PSM Makassar: Thales Lira Absen

jpnn.com - BLITAR - Arema FC menjadi tuan rumah untuk PSM Makassar pada pekan ke-22 BRI Liga 1 2024/25 di Stadion Gelora Soepriadi Kota Blitar, Senin (10/2) sore WIB.

Kick off Arema FC vs PSM Makassar mulai pukul 15.30 WIB, Anda bisa menyaksikannya via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17623-bri-liga-1?schedule_id=4063082.

Laga ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang tengah bersaing di papan tengah klasemen dengan perolehan poin yang sama, yakni 31.

Arema FC menempati posisi ke-9, sementara PSM berada di posisi ke-10.

Pelatih Arema FC Ze Gomes mengatakan timnya telah menjalani persiapan maksimal, meski harus tampil tanpa beberapa pemain akibat akumulasi kartu.

"Hasil latihan sangat bagus, pemain sangat siap dan memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi PSM Makassar. Meskipun ada pemain yang terkena akumulasi, saya yakin semua pemain yang ada tetap siap tampil maksimal," ujar pelatih asal Portugal itu.