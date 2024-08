Live Streaming Final Voli Putri Olimpiade Paris 2024 AS Vs Italia, Lihat Daftar Pemain

jpnn.com - PARIS – Inilah pertama kalinya Italia masuk semifinal bahkan final voli putri Olimpiade, sejak nomor itu digelar pada Tokyo 1964.

Italia akan menantang si juara bertahan, Amerika Serikat, pada final voli putri Olimpiade Paris 2024 di South Paris Arena 1, Paris, Minggu (11/8) menjelang malam WIB.

Duel AS vs Italia akan dimulai pukul 18.00 WIB, dan Anda bisa menyaksikannya via live streaming di Vidio https://www.vidio.com/live/17475-vidio-1?schedule_id=3647611.

Italia saat ini menjadi kekuatan yang sangat disegani di voli putri. Menjadi juara Volleyball Nations League atau VNL 2024 bulan lalu bisa menjadi salah satu bukti ketangguhan Italia.

Alessia Orro dan kawan-kawan juga bermain gila selama di Olimpiade Paris 2024.

Berada di penyisihan Pool C, Italia selalu menang, yakni 3-1 dari Republik Dominika, 3-2 melawan Belanda, dan menghantam Turki 3-1.

Di perempat final, Italia diuji Serbia, menang 3-0.

Pada semifinal, Italia kembali jumpa Turki, menang 3-0.