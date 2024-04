Live Streaming FP1 MotoGP Amerika, Klik Sekarang, Sudah Ada yang Tancap Gas

jpnn.com - AUSTIN - Latihan bebas atau free practice 1 bakal membuka rangkaian MotoGP Amerika 2024, di Circuit of The America (COTA), Austin, AS, Jumat (12/4) malam WIB.

FP1 merupakan sesi berdurasi 45 menit yang bakal berguna buat para pembalap beserta timnya menjajal kekuatan dan kecepatan motor.

Catatan waktu pada FP1 ini secara resmi tak terhitung untuk klasifikasi kualifikasi.

Penentuan seorang pembalap akan masuk kualifikasi 1 (Q1) atau kualifikasi 2 (Q2, kualifikasi utama) diputuskan dalam practice, yang digelar di antara FP1 dan FP2.

Sama dengan saat FP1, catatan waktu FP2 nantinya tidak diperhitungkan untuk klasifikasi kualifikasi.

Namun, andai muncul faktor cuaca dan hal yang tak terduga, yang membuat practice atau bahkan kualifikasi tak bisa digelar, maka FP1 atau FP2 bisa sangat menentukan.

Catatan waktu FP1 atau FP2 itu bisa menjadi ukuran start saat hal di atas terjadi.

Jika semua berjalan lancar, practice akan memastikan sepuluh pembalap terbaik yang berhak langsung melakoni kualifikasi utama (Q2).