Live Streaming Madura United Vs Arema FC: Penentuan di Bangkalan

jpnn.com - BANGKALAN - Salah satu duel di pekan ke-34 atau terakhir Liga 1 mempertemukan Madura United vs Arema FC di Stadion Gelora Bangkalan, Selasa (30/4) sore WIB.

Madura United vs Arema FC bakal kick off mulai pukul 15.00 WIB, bisa disaksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/17268-bri-liga-1?schedule_id=3409759.

Buat Madura United, ini laga penentuan masuk atau tidak ke Championship Series, sedangkan untuk Arema juga soal hidup atau mati bertahan atau terdegradasi.

Pelatih Arema FC Widodo C Putro mengatakan timnya sangat fokus menjelang laga.

"Tetap fokus dengan tim sendiri, soal bagaimana cara kami bermain," kata WCP.

"Saya berharap pemain menikmati pertandingan tanpa beban," imbuhnya.