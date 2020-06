Liverpool 4, Crystal Palace 0, Lihat Gol Tendangan Geledek Fabinho, Ada Peran Kolong Wasit

jpnn.com, LIVERPOOL - Gelandang Liverpool, Fabinho mencetak gol sensasional saat timnya menghancurkan Crystal Palace 4-0 di Anfield, Kamis (25/6) dini hari WIB.

Pemain Brasil berusia 26 tahun itu mencetak gol pada menit ke-55, lewat tendangan geledek dari jarak sekitar 30 yard dari gawang Palace.

Sebelum melepaskan tendangan dengan kaki kanannya, Fabinho menerima bola dari Andrew Robertson.

Umpan datar dari Robertson itu sempat melewati kolong wasit Martin Atkinson, yang sigap merespons bola yang mendekat kepadanya.

Martin Atkinson doesn’t get enough credit for his part in Fabinho’s goal, leting the ball go like that! what a player ???? #LIVCRY pic.twitter.com/92XAVNcJjG — LFC Yoda.jpg (@Yoda52845015) June 24, 2020