Liverpool Susah Payah Taklukkan Leipzig, Klopp Sebut Ada Monster

jpnn.com, BUDAPEST - Juru racik Liverpool Jurgen Klopp menyebut para pemain RB Leipzig tampil seperti monster dalam leg kedua 16 Besar Liga Champions di Puskas Arena, Budapest, Kamis (11/3) dini hari WIB.

Liverpool pun harus susah payah sebelum akhirnya menang 2-0.

Fakta kekuatan Leipzig itu, lanjut Klopp, tertutupi dengan banyaknya peluang yang diciptakan Liverpool di babak pertama, kendati tak satu pun mampu dimanfaatkan.

"Kami menciptakan banyak peluang. Di babak pertama kami punya banyak sekali dan tidak memanfaatkannya, tetapi yang terbaik dari hal itu adalah menutupi betapa hebatnya Leipzig tampil," kata Klopp dalam wawancara pascalaga bersama BT Sport seperti dilansir laman resmi UEFA.

0 - Liverpool have never been eliminated from a European Cup/UEFA Champions League knockout tie after winning away from home in the first leg. Platform. pic.twitter.com/vtoKDcwsgM — OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021