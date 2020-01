Liverpool Tidak Lagi Pakai New Balance Mulai Musim Depan

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool akan memakai apparel dari Nike mulai musim depan, tepatnya efektif pada 1 Juni 2020.

Sebagai produsen pakaian dan perlengkapan olahraga, Nike akan memasok seragam pertandingan, seragam latihan dan pakaian untuk bepergian bagi para anggota tim Liverpool.

Selain memasok untuk tim utama, produsen asal AS itu juga akan memasok pakaian dan kebutuhan untuk tim putri, tim akademi, staf kepelatihan, dan Liverpool FC Foundation.

"Kostum ikonik kami merupakan bagian kunci dari sejarah dan identitas," kata Direktur pelaksana dan ketua pejabat komersial Liverpool, Billy Hogan.

"Kami menyambut hangat masuknya Nike dalam keluarga besar Liverpool sebagai pemasok seragam resmi yang baru, dan berharap mereka akan menjadi mitra yang luar biasa untuk klub, baik di dalam negeri maupun secara global karena kami ingin memperluas basis penggemar," tambahnya.

Saat ini Liverpool masih memakai produk dari produsen olahraga asal AS lainnya, New Balance, yang telah menjadi pemasok seragam resmi Liverpool sejak 2015. Kerja sama dengan New Balance akan diteruskan sampai musim ini usai.

Meski Nike telah cukup lama berkiprah di sepak bola, ini merupakan pertama kalinya jenama tersebut bekerja sama dengan Liverpool. Sejak 1973, The Reds tercatat menggandeng Umbro, Adidas, Reebok, Warrior, dan New Balance untuk menyediakan kostum tim. (antara/jpnn)