Liverpool Belum Bosan Menang

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool membuka tahun 2020 dengan kemenangan 2-0 atas Sheffield United di Anfield, Jumat (3/1) pagi WIB.

Kemenangan tersebut membuat The Reds kukuh di puncak klasemen, berjarak 13 poin dengan Leicester City di posisi kedua. Liverpool 58, Leicester 45.

Tim asuhan Jurgen Klopp bahkan masih punya keunggulan satu pertandingan tunda (melawan West Ham United) ketimbang pesaingnya. Dari 20 pertandingan Premier League yang dilakoni sejauh ini, Jorda Henderson dkk menang 19 kali dan imbang sekali.

Mohamed Salah dan Sadio Mane mencetak gol dalam pertandingan di Anfield tadi. Salah membukukan gol di menit ke-4, Mane 60 menit berselang.

25 - Sadio Mané has scored 25 Premier League goals at Anfield since the start of last season - across the top five European leagues, the only two players with more at a specific venue are Lionel Messi (29 at the Camp Nou) and Kylian Mbappé (27 at the Parc des Princes). Guardian. pic.twitter.com/VN89M6DCpd — OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2020