Lolos ke Final Copa America 2019, Brasil Bikin Puasa Gelar Argentina Selama 26 Tahun Berlanjut

jpnn.com, BELO HORIZONTE - Brasil memastikan tiket final Copa America 2019 usai menaklukkan Argentina 2-0 dalam semifinal di Estadio Mineirao, Belo Horizonte, Rabu (3/7) pagi WIB.

Dua gol dalam superclasico itu dicetak Gabriel Jesus di menit ke-19 dan Roberto Firmino pada menit ke-71. Kedua pemain Selecao itu juga tercatat saling memberi assist.

2+3 - Roberto Firmino assisted the first goal and scored the second for Brazil???????????????? against Argentina; he has had a hand in five of Brazil's 10 goals so far in the 2019 Copa America (scored 2 and assisted 3). Bobby.#CopaAmerica pic.twitter.com/vAulJ39TVS — OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2019