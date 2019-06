Lorenzo jadi Tersangka Insiden di MotoGP Catalunya, Begini Ceritanya

jpnn.com, CATALUNYA - Rekan satu tim Marc Marquez di Repsol Honda, Jorge Lorenzo menjadi 'tersangka' insiden yang terjadi pada lap kedua (dari 24 lap) MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona, Minggu (16/6) malam WIB.

Lorenzo yang saat itu berada di posisi keempat berusaha melewati Vinales di turn 10. Lorenzo membayangi Marquez (saat itu di posisi kedua) yang berusaha menyalip Andrea Dovizioso yang sedang memimpin balapan.

Mungkin terlalu cepat, Lorenzo terjatuh. Roda depannya menyenggol ban belakang Dovizioso yang baru disalip Marquez. Dovi juga jatuh. Arah jatuh Lorenzo menyambar Maverick Vinales yang berada di sisi luar. Vinales juga jadi korban.

Belum selesai sampai di sana. Lorenzo yang sedang 'meluncur', menghalangi laju Valentino Rossi. Lorenzo pun membawa Rossi jatuh bersamanya. Empat pembalap terkapar, Marquez melejit dengan supercepat hingga garis finis. (adk/jpnn)

that was disaster by lorenzo taking out 3 potential winners out of the race with him. absolute disaster alias taiklah i’m done. pic.twitter.com/gdwVCMNpUF — YJRNS ‎? (@unclecimbo) June 16, 2019