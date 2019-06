Maverick Vinales Kena Penalti Turun 3 Posisi di Garis Start MotoGP Catalunya

jpnn.com, CATALUNYA - Pembalap Monster Yamaha Maverick Vinales harus rela turun tiga posisi dari urutan ketiga ke tempat keenam, di garis start MotoGP Catalunya, Minggu (16/6) malam WIB.

Itu terjadi menyusul sanksi FIM MotoGP Stewards yang menemukan Vinales mengendarai motornya dengan cara tidak bertanggung jawab saat kualifikasi utama di Circuit de Barcelona, Sabtu (16/6) malam WIB.

"Vinales mendapat penalti tiga posisi grid setelah kedapatan mengendarai dengan cara yang tidak bertanggung jawab selama Q2," bunyi keterangan resmi pihak MotoGP.

FIM MotoGP Stewards ????

@mvkoficial12 has been given a penalty of 3 grid positions after being found to be riding in an irresponsible manner during Q2

#CatalanGP ???? pic.twitter.com/LOFhmBLcOU — MotoGP™ ???? (@MotoGP) June 15, 2019