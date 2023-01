Luar Biasa, Medsos DPR RI Masuk Lima Nominasi GSMS 2022

jpnn.com, JAKARTA - Media Sosial (Medsos) DPR RI meraih prestasi yang membanggakan di awal 2023.

Medsos DPR RI masuk dalam lima nominasi dalam perhelatan Government Social Media Summit (GSMS) 2022.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretarat Jenderal DPR Indra Pahlevi mengatakan prestasi tersebut merupakan sebuah anugerah sekaligus tantangan khususnya bagi biro yang dipimpinnya.



“Ini adalah hasil kerja luar biasa kerja teman-teman di DPR RI," kata Indra seusai menerima penghargaan di Auditorium Perpustakaan Nasional, Rabu (11/1).

Dia menegaskan pihaknya selalu berupaya aktif untuk menjangkau berbagai elemen masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

Harapannya agar kegiatan dan kebijakan yang dilahirkan di DPR terkini bisa tersampaikan secara informatif di seluruh kanal berita, termasuk Medsos DPR RI.

“Kami tidak akan berhenti melakukan yang terbaik,” ujar mantan wartawan salah satu harian lokal di Yogyakarta tersebut.

Sebagai informasi, Medsos DPR RI masuk dalam lima nominasi GSMS 2022 yang bersaing dengan berbagai lembaga pemerintah di Indonesia.

Kelima nominasi tersebut, yakni kategori Winner Most Active (Lembaga), Finalis Best Campaign (Lembaga), Finalis Best Performance in G20 Campaign (Lembaga), Finalis Best Use of Video (Lembaga), dan Finalis Best Account (Lembaga).